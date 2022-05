Hinchas del Saint Etienne arrojaron bengalas a jugadores del Auxerre tras descender a la Ligue 2

Durante esta jornada dominical, el histórico club Saint Etienne, uno de los más laureados y ganadores del fútbol francés, descendió a la Ligue 2. Tras perder la definición por penales ante el modesto Auxerre, los hinchas locales lanzaron bengalas y golpearon a los jugadores rivales luego de invadir el campo de juego.

Los incidentes en el estadio Geoffroy-Guichard fueron captados por asistentes al estadio, y en los registros se ve a los hinchas del Saint Etienne, lanzando bengalas a los jugadores, invadiendo la cancha y golpeando a parte del equipo del Auxerre, que sólo por el rápido actuar policial, pudieron salir ilesos de la cancha.

Chaos at Saint Etienne as the club are relegated to Ligue 2 😳 pic.twitter.com/uose434yi2

— Mirror Football (@MirrorFootball) May 29, 2022