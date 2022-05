Este domingo, la UC derrotó 1-0 a Deportes Antofagasta por el cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional 2022. Los dirigidos por Ariel Holan sumaron su sexto triunfo en el torneo, pero se mantienen lejos de la discusión por el título.

En un desierto San Carlos de Apoquindo, los cruzados se quedaron con los tres puntos gracias a la solitaria anotación de Diego Valencia en la primera mitad. Por su parte, el cuadro puma no logra repuntar y es el colista absoluto del certamen con solo dos triunfos en quince jornadas.

Tras el triunfo, el entrenador de Universidad Católica destacó la importancia de sumar para escalar en la tabla. “El partido era fundamental, no determinante, pero sí fundamental. Los puntos valen oro y nosotros queremos en el segundo semestre hacer un torneo totalmente distinto. Este no es un semestre habitual y todos tenemos que estar a la altura para que no se vuelva a repetir”, aseveró.

En la misma línea, Holan remarcó que el foco del plantel, de momento, está puesto en el plano local. “Quiero ver cómo nos recomponemos de las lesiones. En la medida que vayamos recuperando a los futbolistas, irán creciendo nuestras aspiraciones. No sé si podremos afrontar todo, pero hoy por hoy el foco está en el torneo. No tengo ninguna duda de que el primer objetivo de nosotros es el Campeonato Nacional”, manifestó.

Por otro lado, el argentino cuestionó a quienes desmerecen el hecho de participar en la Copa Sudamericana. “Por ahí escuchaba que era el premio de consuelo. Si un premio de consuelo es ir a jugar contra Sao Paulo en el Morumbí, dámelo. Todos tenemos que tener un baño de humildad para ver dónde está el fútbol chileno hoy”, apuntó.

Por último, Ariel Holan se refirió a la posibilidad de sumar refuerzos durante el receso del torneo. “A partir de ahora es una semana de mucho análisis. Tengo que hablar con la dirigencia para tomar las mejores decisiones y dentro de unos días poder contar con un plantel que nos permita ser más optimistas y no solo pensar en el torneo local”, concluyó.

El próximo partido de la UC será ante Unión San Felipe por el duelo de ida de la tercera ronda de la Copa Chile 2022, el sábado 18 de junio.