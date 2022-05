La indignación en el entorno de Luis Jiménez al no ser titular en su último duelo en La Cisterna: “Es un capricho de Gustavo Costas”

La polémica está desatada en redes sociales de cara al duelo de este domingo en el estadio La Cisterna, el cual será el último partido jugando en dicho recinto con la camiseta de Palestino para el volante de 37 años.

Sin embargo, las aguas no están tranquilas luego que el hoy directivo del cuadro árabe, Fernando Aguad, escribió en su cuenta de Instagram que el “Mago” no está considerado como titular para el choque ante Cobresal.

“Lamento ser dirigente de Palestino, quiero pedirle perdón a Luis Jiménez, hoy supe que no entra jugando en La Cisterna a pesar de todo lo que representa para nosotros”, apuntó en sus redes.

La furia de María José López

Esta información llegó a la esposa de Luis Jiménez, quien no se aguantó y tomó el posteo de Fernando Aguad para criticar en duros términos que no sea titular en La Cisterna este domingo, apuntando directamente al técnico de Palestino, Gustavo Costas.

“Es una vergüenza que por un técnico pasajero que no lleva ni 5 meses y que no entiende la importancia de lo que significa Palestino, Luis no va a jugar siendo que está al 100%, no está lesionado ni nada”, aseguró María José López, que continuó con sus cuestionamientos al DT árabe.

“Estás arruinando el último día no solo de un jugador intachable sino de mis hijos, de su familia, de sus fans. Por tu capricho, ¿para qué? ¿para empatar? Si eso es lo único que sabes hacer”, cuestionó y apuntó también al directorio, asegurando que “se encargaron que no juegue”. Ambiente crispado de cara al duelo programado para el mediodía de este domingo en la zona sur de Santiago.