Dirigente de Wanderers y el intento de fichar a Jorge Valdivia: “Dijo que nos haría un daño porque no estaba activo”

Jorge Valdivia pudo haber jugado en Santiago Wanderers esta temporada, pero descartó la oportunidad. Así lo confirmó Andrés Sánchez, presidente de la Comisión Fútbol del cuadro porteño.

En El Mercurio de Valparaíso, el dirigente “caturro” comentó el fallido intento de Wanderers por contratar al “Mago”. “No está interesado en volver a jugar. Hicimos los esfuerzos, pero al menos para acá no quiere venir. Conversamos y nos fue mal”, señaló.

“Nos costó harto contactarnos con él, pero un dirigente nuestro logró hablar con Valdivia y, además, yo hablé con su representante”, explicó sobre el diálogo que tuvieron desde “El Decano” con el volante.

Sánchez aseguró que “derechamente, no está interesado en la B. Además, dijo que no toca una pelota hace dos meses. Sin embargo, yo creo que eso no se olvida”.

“Finalmente señaló que nos iba a hacer un daño porque no estaba activo, aunque físicamente se mantiene muy bien”, complementó el presidente de la Comisión Fútbol del elenco porteño.

Sobre el presente de Jorge Valdivia, Andrés Sánchez concluyó mencionando que “ en este minuto está en otra, dedicándose a negocios propios. Pero el intento se hizo“.

En el pasado mes de marzo, el “Mago” ya había dejado claro que está pensando en el retiro. “Es una decisión medio tomada. Lo más probable es que me retire. Es algo medio decidido, independiente si viene el Real Madrid”, sostuvo el ex Colo Colo, quien jugó por última vez en febrero con la camiseta del Necaxa.