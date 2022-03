Jorge Valdivia anunció que tiene en mente la opción de su retiro del fútbol profesional tras su negativo paso por el Necaxa del fútbol mexicano, el último club del volante en este 2022 y en el cual salió ancitipadamente.

“No he recibido nada y ya desde que salí de México, Vengo analizando la opción de colgar los botines”, confesó el “Mago” en conversación con el periodista Jorge Gómez en el podcast Pelotazo al Vacío.

En esta línea, el ex Colo Colo señaló que “es una decisión medio tomada. No es tan difícil porque lo vengo analizando hace un par de semanasy lo más probable es que me retire. Es algo medio decidido, independiente si viene el Real Madrid”.

Además de anticipar su retiro del fútbol profesional, Jorge Valdivia adelantó el choque de La Roja contra Brasil por Clasificatorias. “Estoy ilusionado en que las cosas salgan bien y en que Chile saque un resultado positivo para lo que viene ante Uruguay”, indicó.

“Es difícil, pero cuando esta Selección se ve más complicada, mejores resultados ha tenido, así es que esperamos que el partido ante Brasil pueda mantener viva la ilusión de llegar al Mundial”, añadió el mediocampista nacional.

“Si Chile propone un partido inteligente desde lo táctico, es importante no salir con una derrota”, concluyó el ex seleccionado nacional de 38 años.