En la celebración del aniversario 125 de Unión Española, Los Tenores desarrollaron un programa especial desde el estadio Santa Laura, donde pudieron compartir con dos jugadores formados en la tienda hispana: Thomas Galdames y Bastián Yáñez.

“Mis papás se conocieron acá porque mi abuela es fanática de Unión Española. La sensación de ser jugador e hincha a la vez no se encuentra en ningún lado. Llegué a los 10 años acá y fuimos creciendo con el escudo de Unión Española en el pecho. Soy quien hace el grito en el camarín, estoy muy identificado“, aseguró el defensor, que se proyectó con un futuro en la Roja.

“Trabajamos para eso, estar en la selección y que vaya un canterano es un privilegio (…) Si hay que jugar de lateral izquierdo, voy. Si bien en Chile hay poco lateral izquierdo, creo que puedo jugar en ese puesto, aunque de forma más defensiva“, comentó Thomas Galdames, junto con valorar lo que significa para los formados en Unión Española, como él y Bastián Yáñez, jugar allí.

“Mi aspiración es seguir creciendo y seguir madurando. Va a ser difícil dejar Unión Española. A nosotros nos venden cuando tenemos tres o cuatro torneos encima, como Pablo Galdames o Pablo Aránguiz. Los venden cuando están más maduros (…) A los canteranos nos dan nuestro tiempo y nos respetan, sentimos el apoyo de la gente y los dirigentes”, comentó.

Además, Thomas Galdames aprovechó de contar cómo ha visto a su ex compañero de cantera en Santa Laura, Carlos Palacios. “Converso con Palacios y lo oigo contento. Como es tan bueno, hay que mimarlo. Cuando entrenaba acá, parecíamos estacas. Acá marcaba mucha diferencia. Se fue a una liga más competitiva y con más minutos le va a ir muy bien”, explicó el jugador de 23 años.

Bastián Yáñez y el aniversario de Unión Española

El puntero del cuadro hispano también valora el trabajo de formación y la labor “silenciosa” que han tenido para estar ya peleando por el título del Torneo Nacional 2022. “Este año les ha tocado a muchos, el profe (César Bravo) dice siempre que la camiseta está ahí y que depende de uno tomarla o no para ser titular (…) Tenemos que tener 10 partidos buenos o que el equipo pelee arriba para que hablen de Unión. Es parte del buen trabajo que se está haciendo ahora y que tenemos que seguir mejorando”, comentó.

Además, el atacante de 20 años confía en seguir progresando para volver a ser considerado en la Roja. “Tuve esa oportunidad y quedé con esa espinita, cada día trabajo para volver. Cuando era más chico, me enfocaba mucho en jugadores europeos, como Douglas Costa en el Bayern Munich, me fijaba en cómo encaraba. También chilenos, como Alexis Sánchez, con su mentalidad ganadora. Uno trata de aprender esas cosas, me hubiera gustado verlo más de cerca y conversar con ellos, pero ya se dará“, aseguró el jugador hispano.

Junto con narrar su experiencia en torno a su llegada al cuadro de Independencia (“estuve de 8 a los 12 en la Unión y mi papá me sacó por las malas notas, Jaime Carreño me permitió volver”, contó entre risas), planteó su meta a corto plazo. “Me gustaría salir al extranjero con más torneos encima, he sumado muchos minutos y uno trabaja para salir”, sentenció.