Este sábado por la noche, cerrando la jornada sabatina de la fecha 13 del Torneo Nacional 2022, Colo Colo recibió la visita de Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, encuentro que estuvo marcador por el regreso de Esteban Paredes a la comuna de Macul.

El “Popular” goleó sólidamente a los “Piratas” para retomar el liderato del campeonato nacional, y tras el encuentro el delantero de Coquimbo Unido llegó el momento de los análisis, uno de ellos en palabras de Juan Cristóbal Guarello luego de la goleada de Colo Colo.

El Tenor de ADN Deportes partió diciendo que: “hoy Colo Colo demostró que está a un nivel competitivo muy alto en el campeonato, sobre la mayoría de los equipos del fútbol chileno, porque hoy no jugó a fondo, con esa intensidad que le vemos en la Copa Libertadores”, aseguró.

Agregó que: “salió muy medido, no se desgastó demasiado. A veces no se le da, o se le da y se le dio contra Coquimbo porque cada vez que llegó en la primera etapa anotó y definió el partido muy temprano, Coquimbo no tuvo mucho para responder”, dijo Guarello sobre la goleada de Colo Colo.

Insistió en que: “Coquimbo es un equipo muy blando en defensa, no sé si les pesó la responsabilidad o la presión ante Colo Colo los confundió, pero no tuvo mucha respuesta”, aseguró el Tenor de ADN Deportes.

Cerró con que: “perdió mansamente, ante un equipo que no se iba a desgastar y emplear a fondo porque Colo Colo sabe que el partido de la semana es el del próximo jueves contra River Plate en el Monumental de Argentina”, finalizó el comentarista.