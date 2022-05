El caso Byron Castillo se encuentra en pleno desarrollo luego de que la FIFA haya notificado a la ANFP la apertura de un procedimiento disciplinario para esclarecer la situación de la nacionalidad del mediocampista, quien asegura ser ecuatoriano.

Una de las sorpresas del correo enviado por el organismo con sede en Zúrich, fue la inclusión de la Federación Peruana de Fútbol en la investigación como “parte directamente afectada por una posible decisión”, según interpretaron en Quilín.

Luego de la apertura del expediente, el director deportivo de las selecciones peruanas, Juan Carlos Oblitas, manifestó que esperan que la resolución no tarde y cuestionó los problemas ocurridos en estas Clasificatorias. “Lo esperable es que el fallo sea lo más rápido posible. La verdad es que estas Eliminatorias han sido, en general, desprolijas. Fíjate en lo del partido entre Brasil y Argentina, por ejemplo”, comentó en conversación con La Tercera.

Respecto a un eventual cambio en los cupos para el Mundial de Qatar, el exdelantero aseguró que, de momento, la Federación Peruana tiene planeado seguir con la planificación para disputar el repechaje. “Nosotros ya tenemos lista la logística para viajar a fin de mes a Barcelona para jugar un amistoso con Nueva Zelanda y, cuatro días antes del partido del repechaje, viajar a Qatar. No podemos pensar en otra cosa. Si la FIFA falla antes, veremos, pero nosotros seguimos con nuestra planificación inicial”, afirmó.

De todos modos, Oblitas no descartó la chance de que la selección peruana asista directamente al Mundial por el reclamo chileno, situación un tanto similar a lo ocurrido en Rusia 2018. “No es lo ideal, deportivamente hablando, pero no puedo ser cínico. No olvidemos que en la anterior eliminatoria pasó lo de Bolivia. Lo mejor en este momento es esperar con cautela el fallo final. Podría ser que Chile termine favoreciendo a Perú. Sí, es una posibilidad”, concluyó.

Ahora resta esperar por el desenlace del proceso realizado por la FIFA y las posibles sanciones que podría entregar la Comisión Disciplinaria en caso de que se compruebe la falsificación en la documentación de Byron Castillo.