Juan Tagle y las querellas a hinchas de la UC: “Me preocupa cuando se estigmatiza a todos”

Este miércoles, Cruzados informó la presentación de dos querellas en contra de los fanáticos responsables de los incidentes en el duelo por Copa Libertadores ante Flamengo en el estadio San Carlos de Apoquindo y también respecto de aquellos que protagonizaron acciones violentas en el partido contra Colo Colo.

Mediante un comunicado, la sociedad anónima que dirige los destinos de Universidad Católica puntualizó el desarrollo de acciones legales ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, enfatizando el hecho de que hay dos personas identificadas explícitamente en torno a los gestos racistas contra la hinchada brasileña y el lanzamiento de una bengala hacia el sector visitante.

En ello, el mandamás de la UC, Juan Tagle, conversó con ADN Deportes y comentó la medida: “como lo anunciamos del comienzo, tenemos la intención de perseguir criminalmente a las personas que inciten a violencia en nuestra casa. Esperamos por tener ya la identificación completa, nos faltan algunos, pero con la asesoría de nuestro equipos, nos indicaron que era conveniente ya presentar las querellas”, partió esgrimiendo.

“Tenemos personas identificadas por distintos motivos, les aplicamos derecho de admisión, pero nuestra idea es que estas querellas no queden solo en un saludo a la bandera, queremos que se aplique el máximo rigor de la ley”, complementó el mandamás del campeón chileno.

Insistió en que: “aquí el 99% o más de las personas que van al estadio lo hacen para disfrutar de un espectáculo, disfrutar con la familia. Me preocupa cuando se estigmatiza a todos y cuando se sanciona a todos, más aún cuando lo hacen nuestros órganos jurisdiccionales de nuestro fútbol”, dijo Juan Tagle, mandamás de la UC.

“Poner un estándar de que las medidas tienen que ser 100% efectivas, porque si no se sanciona a todo el estadio, es no aplicar correctamente la ley. Aquí tenemos que defender al 99% de las personas que va a alentar al equipo y que no puede ser castigado por la actuación de unos pocos”, agregó el mandamás del conjunto precordillerano.

Respecto a las solución que presentó Pablo Milad, presidente de la ANFP, para rebajar los costos del fútbol chileno, de sortear qué partidos irán con VAR y cuáles no, Tagle aseguró que: “no lo entendí como una propuesta formal al Consejo de Presidentes, me parece una mala idea, porque o es todo o es nada, sino se alterna la naturaleza de la competencia”, indicó.

“Fue una idea señalada por Pablo (Milad), nadie la comentó y entiendo que los medios toman esa frase y la destacan porque llama la atención, pero no creo que pase más allá de algo al pasar nada más, no estaría de acuerdo, soy partidario del VAR y de seguir mejorándolo“, complementó el presidente de Cruzados.

Cerró respecto a la llegada de Ariel Holan que: “el objetivo de club siempre es pelear el título, pero Ariel tiene objetivos más inmediatos, tres por el Torneo Nacional y dos por Copa Libertadores y el foco está puesto en subir el nivel del equipo y de los jugadores. Luego de esos cinco partidos evaluaremos en conjunto de que manera podemos apoyar o reforzar el equipo”, finalizó Juan Tagle, presidente de la Universidad Católica.