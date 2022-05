Tras amenazas contra Hernán Galíndez: Universidad de Chile presentó una denuncia ante el Ministerio Público

Durante la jornada de este martes, el abogado de Universidad de Chile, Jorge Arredondo, confirmó que desde el club presentaron una denuncia por las amenazas que recibió el arquero Hernández Galíndez y su familia.

“Interpusimos una denuncia ante el Ministerio Público el día de ayer (lunes), la cual ya fue recibida y esperamos que en el contexto de la investigación que desarrolla dicho organismo se pueda pesquisar a los responsables”, indicó Arredondo en conferencia de prensa.

Además, el abogado recalcó que en la U “se le ha querido dar apoyo institucional a Hernán Galíndez desde que tomamos conocimiento de los hechos, por la tranquilidad de él, de su familia y de su entorno. Está la protección y el acompañamiento”.

Por último, Jorge Arredondo condenó las amenazas en contra de los futbolistas de Universidad de Chile. “Como club no toleramos este tipo de comportamientos con nuestros jugadores y jugadoras. Tenemos un rol de cuidado y protección a quienes desempeñan este profesión”, concluyó.

Por su parte, el portero ecuatoriano Hernán Galíndez ratificó su continuidad en la U a pesar de lo sucedido. “Mi idea es quedarme en el club. Me siento apoyado. Lo que más quiero es seguir entrenando y ser un aporte. No me voy a ir de la U”, complementó.