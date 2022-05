Jorge Acuña y su nuevo rol asesorando a jugadores: “Cuento mi experiencia de vida para que no les pase lo que me sucedió a mí”

Jorge “Kike” Acuña asegura que se reinventó en su vida con el nuevo rol que tiene en el mundo del fútbol, pero fuera de la cancha. El exjugador forma parte de Golden Bull, empresa que asesora a futbolistas mediante charlas a lo largo del país.

“Yo tuve mucho dinero y así como lo gané, lo perdí. Eso fue porque no tuve algún asesoramiento y no supe cómo invertir mi plata. Hoy me presento con jugadores y les cuento mi experiencia de vida para que no les pase lo que me sucedió a mí”, explicó el otrora mediocampista en entrevista con AS Chile.

En relación a su nueva casa laboral, Golden Bull, Acuña relató que “es una empresa de gestión financiera. Nosotros somos el nexo entre el cliente y las inmobiliarias. Uno cree que la cascada de dinero que recibe no se va a secar nunca, pero sí ocurre y es difícil”.

En cuanto a las charlas que ya ha dado en clubes como Ñublense, San Felipe y Puerto Montt, “Kike” comentó que “uno va con temor y no sabe cómo te van a recibir, porque cuando yo era jugador y alguien nos iba a hablar, era una lata. Ahora yo veo una atención notable cuando me toca exponer. Después me agradecen y me dicen que les va a servir”.

Entre sus consejos, el exjugador indicó que “no sacamos nada con ganar 100, si vamos a gastar 100. Que no importa cuánto ganas, lo relevante es la capacidad que tengas para ahorrar. Yo ganaba 112 millones mensuales en Feyenoord”.

“Gasté mi plata en hacer feliz y mantener contenta a la gente que me rodeaba. Yo regalé siete casas a distintos amigos y después eso me pasó la cuenta. Uno se puede quedar sin plata, pero yo nunca esperé que esa gente me diera vuelta la espalda”, agregó en relación a su experiencia personal con el dinero que ganó como futbolista.

Además, Jorge Acuña se refirió a su lejanía con el alcohol. “Llevo casi cinco años sin tomar, absolutamente nada. Eso me hace tomar buenas decisiones. Antes me tomaba dos o tres copetes y empezaba a pasar la tarjeta. Ahora tengo una mujer que me cuida, tengo amigos que me cuidan y tengo a una familia en Ovalle”, complementó.