Rodrigo Valenzuela sobre el empate con Colo Colo: “Uno quería ganar y queda el sabor amargo, pero con sensación de tranquilidad”

Rodrigo Valenzuela, entrenador interino de Universidad Católica, valoró el empate y lo hecho por sus jugadores en el clásico ante Colo Colo durante este domingo.

En conferencia de prensa post partido, el exjugador aseguró que “uno quería ganar y queda ese sabor amargo, pero con una sensación de tranquilidad porque lo que entrenamos en la semana se llevó a cabo. Ellos saben que de aquí hay que elevar el nivel”.

En cuanto al desarrollo del encuentro, Valenzuela indicó que “los jugadores hicieron un primer tiempo notable. Me dejó muy satisfecho, estuvimos casi perfectos. En el segundo tiempo extraviamos la posesión del balón, pero no sufrimos en demasía. No pasamos peligro”.

Al respecto de Fabián Orellana, quien volvió a jugar por la UC y sorprendió como titular, el técnico interino afirmó estar “muy contento por Fabián, hizo un buen partido desde lo táctico. Todos sabemos la calidad de jugador que es. Él se sintió muy bien y cómodo. Como cuerpo técnico nuestra labor es que los jugadores comiencen a levantar su nivel”.

Por último, el exfutbolista tuvo palabras por los incidentes entre los hinchas en el estadio al final del partido. “No tengo toda la información. Católica siempre sigue todos los protocolos de seguridad del recinto. No sé qué habrá pasado, pero estamos en contra de todos estos actos de violencia”, sostuvo.

“Estos actos no contribuyen en nada al espectáculo del fútbol. No corresponden, porque viene la familia, mujeres y niños a ver un partido hermoso”, concluyó Rodrigo Valenzuela.