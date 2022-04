“Debí haber tenido más oportunidades”: Javier Parraguez reconoció un sinsabor tras su salida de Colo Colo

El exdelantero de Colo Colo, Javier Parraguez, habló con ESPN meses después de su salida del Cacique, cuadro donde en varios partidos fue fundamental, entre ellos, con la salvación delos albos de irse a la Primera B hace dos temporadas atrás.

Debido a lo anterior, el ariete reconoció que le quedó un sinsabor después que fichara por el Sport Recife de Brasil.

“Quizá sí me faltó continuidad, pero eso ya pasó, igual me vine con buenos recuerdos. Debí haber tenido más oportunidades pero me vine tranquilo porque las aproveché y pude entregarme por completo en los partidos que jugué”, comenzó diciendo-

En esa línea, Parraguez añadió que “eso me sirvió para adaptarme acá. El equipo tiene una idea muy parecida a la de Colo Colo pero nos estamos conociendo, hemos llegado muchos jugadores nuevos pero estamos agarrando la manilla a los partidos y tuvimos varios con resultados no tan positivos”, indicó.

Finalmente, el delantero analizó el gran presente del Cacique en la Copa Libertadores.

“Muy bien Colo Colo, me gustó mucho, me gustó mucho el partido. Los chicos han demostrado un alto nivel y ahora están llevando a cabo todo lo que se conocen dentro del campo, lo están llevando a los partidos y la verdad se ve un equipo muy competitivo”, cerró.