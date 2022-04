Tuchel se molestó por la relación del árbitro con el DT del Real Madrid: “Cuando acabó el partido lo vi reírse con Ancelotti, me pareció de mal gusto”

Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, no ocultó su indignación por los gestos amistosos que mostró Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid, con el árbitro del partido tras la eliminación de los “Blues” en cuartos de final de Champions League.

“Cuando acabó el partido vi al árbitro reírse con Ancelotti y me pareció de muy mal gusto. Fui a darle la mano después de una dura derrota y me lo encontré ahí riéndose con el entrenador rival, que es un caballero, pero no me parece bien”, indicó el técnico del cuadro inglés en rueda de prensa.

Además, el alemán criticó el desempeño del juez principal del encuentro, Szymon Marciniak. “Sentí frustración con el gol anulado. Pero también sentí frustración en la ida. Me sorprendió que el árbitro, que es el líder, no fuera a ver si era mano o no. Nos merecimos jugar más minutos también, pero quizás es pedir mucho”, afirmó.

Pese a la derrota, Thomas Tuchel asumió con orgullo la eliminación de Champions League. “Perdimos dos balones en momentos cruciales. Son errores que no puedes cometer ante el Madrid. Esta es una derrota que se puede asumir con orgullo”, complementó.