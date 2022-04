Este miércoles, un grupo de corpóreos llegó hasta la ANFP para solicitar autorización para regresar a los estadios del fútbol chileno. Alejados de las canchas desde el inicio de la pandemia, los animadores piden volver a ser parte de los eventos y aseguran que pueden ser un agente pacificador ante la desatada violencia de las barras.

El Loro de Santiago Wanderers, el Zorro de Cobreloa, el Puma de Deportes Antofagasta y el Jeque Moroni de Palestino se acercaron a Quilín 5635 como los portavoces de la solicitud levantada.

En conversación con ADN Deportes, David Gutiérrez, hincha y animador caturro, se refirió a la pacífica manifestación en las inmediaciones de las oficinas de la ANFP. “Queremos que nos den la oportunidad, porque todas las instituciones necesitan tener un símbolo. Queremos poder entrar para estar con los jugadores y la gente, asistir al recinto que nos pertenece, con todos los protocolos necesarios y lo que corresponde”, manifestó.

Gutiérrez apuntó que le escribió a la administración de Pablo Milad y no obtuvo respuesta. “Le escribí a la ANFP, pero no me han contestado. Quizás nosotros no somos tan importantes, pero queremos que así sea, ser un jugador más en la cancha“, aseguró.

Por último, el Loro aseguró los corpóreos pueden influir positivamente en disminuir la violencia en los estadios. “Yo sé que vamos a hacer que las barras estén más tranquilas. Cada corpóreo puede calmar a la barra de su equipo, bajar la intensidad y evitar peleas”; concluyó.