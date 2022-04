Chelsea de Thomas Tuchel sufrió una dura derrota por la ida de los cuartos de final de la Champions League. Los londinenses cayeron 3-1 ante el Real Madrid en Stamford Bridge e hipotecaron sus opciones de clasificar a la ronda de los cuatro mejores.

El cuadro inglés llegaba al encuentro tras haber eliminado al Lille en los octavos de final, mientras que los dirigidos por Carlo Ancelotti dejaron en el camino al Paris Saint-Germain, con una espectacular remontada de la mano de Karim Benzema. En el encuentro de este miércoles, el delantero francés volvió a ser la figura de su equipo al anotar los tres goles del triunfo que los acerca a las semifinales.

Tras la caída, el técnico de los “Blues” remarcó que su equipo no está jugando en el nivel que debería desde el regreso de la fecha FIFA. “Tenemos que volver a encontrar nuestro estilo. No sé dónde se ha ido, pero desde el parón internacional no hemos encontrado nuestro ritmo. Estamos muy lejos, no se puede pedir que hagamos un buen partido a este nivel”, manifestó.

Consultado si confía en la posibilidad de revertir la llave ante los españoles, el alemán comentó que no cree que puedan lograrlo. “Con este nivel no podemos pensar que la eliminatoria está viva. ¿Cuántos equipos en el mundo consiguen remontar esto? ¿Conseguir tres goles? No es realista”, apuntó Thomas Tuchel.

El partido de vuelta entre el Chelsea y el Real Madrid, para definir al clasificado a semifinales de Champions League, se jugará el próximo martes 12 de abril desde las 15:00 horas de Chile.