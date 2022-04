Víctima del choque con Yamil Asad exige justicia: “Mientras él puede salir del país y jugar, yo no me puedo bañar ni trabajar” 

Germán Sosa, farmacéutico venezolano que trabaja en Santiago, exige justicia luego de los daños que sufrió tras ser chocado por Yamil Asad, jugador de Universidad Católica, quien protagonizó un violento accidente vehicular por manejar en estado de ebriedad, en un hecho que ocurrió el pasado 11 de marzo.

La víctima relató los detalles del accidente en el cual su automóvil fue impactado por el vehículo del futbolista argentino. “Después de recibir el impacto quedé en schock, y por mis propios medios, me saqué el cinturón de seguridad y salí del auto. Ahí experimenté el dolor más intenso de toda mi vida, me tiré al piso y me costaba mucho respirar (…) estaba reventado por dentro y me podía morir en ese mismo momento”, señaló en diálogo con LUN.

Sosa, quien estuvo una semana en la UCI, aseguró que no recibió ningún gesto de preocupación por parte del volante de Universidad Católica. “Él no me ayudó en nada. No tuvo ni siquiera la decencia de bajarse de su auto, de preguntarme a mí y mis amigos cómo estábamos. No tuvo ningún gesto de solidaridad“, sostuvo.

“Estoy muy molesto por eso porque además dijo en una entrevista que todo estaba bien, pero para él no pasará nada. Yo estoy afectado, con una recuperación muy lenta y con asistencia, no puedo ir al baño por mis propios medios y con una licencia que durará de ocho meses a un año. Mis ingresos bajarán y en Chile no tengo a ningún familiar”, indicó.

Luego de la audiencia, Yamil Asad quedó con firma mensual pero se le suspendió la medida cautelar del arraigo nacional, por ende, tiene autorización para jugar en el extranjero la Copa Libertadores con la UC, algo que provocó indignación en Germán Sosa.

“Vamos a presentar las demandas que corresponden. Es injusto que mientras él pueda salir del país a jugar, yo no me pueda bañar solo y tampoco trabajar. Son muchas cosas que a uno lo deprimen, pero no voy a renunciar y espero se haga justicia. Él me dejó solo”, concluyó