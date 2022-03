Paul Pogba, volante del Manchester United, dejó el fútbol de lado por un momento para hablar sobre los problemas relacionados a la depresión que sufrió desde hace unos años, cuando fue dirigido por José Mourinho entre 2016 y 2019.

“He tenido depresión en mi carrera, pero no hablo mucho de eso. Todo comenzó con Mourinho cuando era entrenador del Manchester. Te cuestionas si tienes la culpa, porque nunca has vivido esos momentos en tu vida”, reveló el mediocampista en entrevista con el diario francés Le Figaro.

“A veces no sabemos lo que es. Simplemente nos dan ganas de aislarnos, estar solos y esas señales son innegables”, indicó el ex Juventus sobre los signos que evidenció en él mismo.

En cuanto a los problemas que tuvo con Mourinho, el francés relató que “una vez tuve una gran relación con él, todo el mundo lo vio, y al día siguiente no sabes lo que pasó. Eso es lo extraño que tuve con Mourinho y no puedo explicar porque ni yo lo sé”.

Frente a la depresión, Paul Pogba sostuvo que “todos los deportistas de élite pasan por estos momentos pero pocos hablan de ello. Inevitablemente, sentirás la depresión en tu cuerpo, en tu cabeza, y puede que tengas un mes, incluso un año, en el que no estés bien”.

“¿Por qué si ganas dinero siempre tienes que ser feliz? No es así la vida. Pero en el fútbol no pasa, sin embargo, no somos superhéroes, sino sólo seres humanos”, concluyó el volante del Manchester United.