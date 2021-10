Paul Pogba lanzó inéditos zapatos de fútbol totalmente veganos de Adidas

Adidas nuevamente vuelve a sorprender al mundo del deporte, esta vez, con unos inéditos zapatos de fútbol totalmente veganos, los cuales fueron creados por el jugador francés del Manchester United, Paul Pogba, junto a la diseñadora de indumentaria británica, Stella McCartney.

Según afirmó la marca deportiva, estas nuevas botas llamadas Predator Freak están hechas “con materiales y componentes analizados de cerca para garantizar que cumplen con los estándares de rendimiento tanto veganos como de élite”.

En cuanto al origen de la idea, Adidas señaló que “la colaboración surge de una conversación entre Paul Pogba y Stella McCartney como parte de la serie de contenido The Huddle de Adidas, en mayo de 2020 (…) Su reunión no solo reveló su pasión mutua por la moda, el deporte y la construcción de marca, también sirvió para sembrar las semillas de esta pionera co-creación de la moda futbolística”.

Con respecto a estos zapatos de fútbol veganos, la compañía alemana indicó que “la silueta distintiva y la parte superior blanca fresca están adornadas con gráficos icónicos de leopardo y Earth Protector. Los tacos de goma, calibrados por algoritmo informático para ofrecer un mejor control y desviación del balón, se encuentran en la bota en la señal naranja”.

“Los detalles exclusivos de Stella McCartney incluyen un acabado opalescente y una placa metálica de espejo de arcoíris y un logotipo en el talón: la primera vez que una bota de fútbol lleva esta característica”, agregó Adidas.

Los nuevos Predator Freak 100% veganos son de edición limitada y estarán disponibles exclusivamente a través de la aplicación Adidas a partir de este 22 de octubre y en el sitio web desde el 1 de noviembre.

Ladies & gentlemen, the vegan preds 👟🌱 PP x adidas by @StellaMcCartney @WRenard on est ensemble proud you’ll wear it too 🙌🏾 #ImpossibleIsNothing pic.twitter.com/I2iWz4GzkR

— Paul Pogba (@paulpogba) October 22, 2021