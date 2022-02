UEFA decidió mover la final de la Champions League a París por conflicto entre Rusia y Ucrania

Luego de una reunión extraordinaria para analizar los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania, la UEFA decidió mover la final masculina de la Champions League, la cual estaba programada para disputarse en la ciudad rusa de San Petersburgo el próximo 28 de mayo.

Ahora, la definición del torneo de equipos más importante de Europa se llevará a cabo en el Estadio Saint-Denis, ubicado en París, capital de Francia.

“La UEFA desea expresar su agradecimiento y aprecio al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, por su apoyo personal y compromiso para que el juego más prestigioso del fútbol europeo de clubes se traslade a Francia en un momento de crisis sin precedentes“, señalaron.

Asimismo, se informó que los equipos de Rusia y Ucrania que se encuentren disputando Champions League o Europa League deberán jugar sus partidos de local en sedes neutrales “hasta nuevo aviso”.

“El Comité Ejecutivo de la UEFA decidió además permanecer en espera para convocar más reuniones extraordinarias, de forma regular y continua cuando sea necesario, para reevaluar la situación legal y fáctica a medida que evoluciona y adoptar decisiones adicionales según sea necesario”, cerraron.

