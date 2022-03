Defensa de Fluminense acusó mala conducta del árbitro Roberto Tobar: “Me dio una patada en la canilla y me pisoteó el pie”

El juez chileno Roberto Tobar protagonizó durante este miércoles en el duelo que le correspondió dirigir por Copa Libertadores en Paraguay, con la agónica clasificación de Olimpia sobre Fluminense mediante lanzamientos penales tras ganar 2-0 en el tiempo regular.

Una de las situaciones más complejas que afrontó durante el encuentro fue cuando anuló un gol del elenco brasileño por una mano de David Braz, la cual no pudo ser revisada en televisión pues el VAR aún no está operativo en la fase 3 del torneo continental.

Al margen de aquello, la actuación de Roberto Tobar fue cuestionada por el defensor del Fluminense y acusó una grave actitud por parte del juez nacional. “Al final del partido me dio una patada en la canilla cuando le iba a hablar. Empezó a decir lo mismo contra mí, me dio una patada en la canilla y me pisoteó el pie. Espero que las cámaras lo capten“, comentó el futbolista de 34 años.

David Braz criticó a Roberto Tobar

Más allá de la supuesta agresión del juez FIFA, insistió en los cuestionamientos por el gol anulado y que les pudo haber dado la clasificación a la fase de grupos en la Copa Libertadores. “Nadie puede ocultar que hubo un error absurdo al comienzo del partido. El árbitro se mostró muy desafortunado al anular el gol legítimo, que no me pegó en el brazo sino en el pecho”, insistió el defensor y profundizó sus críticas.

“Es una vergüenza, el error del árbitro perjudicó mucho a nuestro equipo. Podríamos haber aumentado la ventaja y lograr el objetivo, que era pasar de fase. Roberto Tobar avergonzó a la Conmebol y esta gran competencia, cometiendo un error así“, sentenció el jugador del Fluminense.

Todo en un partido sumamente encendido y que dejó otro tipo de polémicas, como la evidente agresión de Felipe Melo en los descuentos del encuentro y que ni siquiera fue amarilla en contra del ex seleccionado brasileño.