Nehuén Paz pide “calma” para el momento de la UC: “Hay material y un gran grupo de trabajo, el triunfo llegará”

El defensor de Universidad Católica y flamante refuerzo del cuadro cruzado, Nehuén Paz, conversó con Los Tenores tras su primer partido con la UC, en la derrota ante Everton, y explicó cómo se decidió para venir al fútbol chileno.

“Estoy muy adaptado al grupo, que es espectacular. Me llamó mi agente comentándome la posibilidad de estar acá, con un contrato de 4 años, que es una confianza importante para uno. Hablé con Gary Medel del tema y eso me hizo aceptar la propuesta. Compartimos mucho en Bologna e hicimos una muy buena relación. Cuando sonó el nombre de Católica, sabía que él era importante ahí y aproveché eso para informarme un poco de todo”, comentó el central de 28 años, que compartió con otro chileno en Italia: Luis Rojas.

“Estuve con Luis esos 4 o 5 meses en Crotone. Me parecía un jugador muy completo, me gustaba mucho”, aseguró Nehuén Paz, que respondió a las dudas de nuestros panelistas respecto de si la UC puede ser una plataforma para relanzar su carrera.

“Estoy contento acá, no estoy pensando en venir acá para irme. Pienso en un equipo que pelea cosas importantes, que juega Copa Libertadores. Quiero ganar acá y que las cosas vayan cada vez mejor”, planteó quien llegó a reemplazar a Valber Huerta en la defensa de Universidad Católica.

Nehuén Paz respondió a las críticas por su debut ante Everton

En su primer partido como titular, muchos cuestionaron su rol en el gol de Lucas Di Yorio y que significó la victoria ruletera en San Carlos de Apoquindo. Al respecto, hizo un profundo análisis de la jugada.

“En el video no vi a Saavedra y Parot que llegaban para cerrar. Al ver que habíamos quedado mano a mano traté de llevarlo a su pierna menos hábil pero le salió un buen tiro. Es algo a corregir, pero no hay que volverse loco. Teníamos un equipo alto con Asta-Buruaga, sacamos bastante al equipo y no nos generaron mucho, pero a veces pasa cuando estás en una mala racha”, dijo quién espera que el club pueda enmendar el arranque en el Torneo Nacional 2022.

“Hay cosas para corregir, pero lo veo desde otro lugar porque soy nuevo. Hay que tomar las cosas con tranquilidad, mejorar lo que no se está haciendo bien. Hay material, un gran grupo de trabajo, que se entrena muy bien y con calma el triunfo llegará. El otro día merecimos más ante Everton”, cerró.