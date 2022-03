Gastón Lezcano: “Universidad Católica es un club para quedarse a vivir, pero necesitaba otros objetivos”

Gastón Lezcano, delantero de Cobresal, conversó con Los Tenores tras haberle anotado a su ex club, Universidad Católica, en la última fecha del Torneo Nacional 2022. En su tercer tanto consecutivo con el cuadro albinaranja, pidió disculpas a la hinchada cruzada luego de convertir de tiro penal.

“Se lo dije a Tati (Buljubasich) y Cristian (Álvarez). Me fui de muy buena manera, conseguí cuatro títulos, que no es poco. Quedar en la historia del club no tiene precio. Era un ciclo cumplido. Católica es un club para quedarse a vivir, te tratan de la mejor manera, pero necesitaba otros objetivos. Necesitaba jugar, sentirme importante dentro de la cancha y lo estoy consiguiendo en Cobresal”, comentó el puntero argentino, que profundizó en su salida de la UC.

“En un año y medio, jugué la mayoría de los partidos. Con Holan fui de los que más jugó, arranqué con Poyet y en el último semestre no jugué, considerando el nivel de los que entraron. Uno se prepara para jugar, pero los chicos estaban con un muy buen momento. No me reprocho nada, entregué todo. Me fui contento”, comentó Gastón Lezcano, que evaluó el momento de Universidad Católica.

“No están pasando por su mejor momento, pero es un torneo largo y seguro van a pelear el campeonato. Esto recién comienza, tienen jugadores para mejorar. Ahora, el rival también juega. Entendimos por dónde era para lastimarlos y concretar las opciones que tuvimos”, aseguró.

Gastón Lezcano y su presente en Cobresal

Con 35 años, el argentino valoró cómo han sido sus primeros duelos por el cuadro de El Salvador, con el que ha disputado las cinco fechas. “Me siento mejor ya con la altura, fui el último en sumarme y ya me siento adaptado (…) Como grupo, nos sentimos bien, muy fuertes. Vivimos cerca todos, así que nos juntamos mucho. Nos haremos fuertes como grupo y eso es importante para pelear cosas importantes”, explicó.

Todo en función de un plantel que superó la decena de refuerzos para la temporada 2022. De todas formas, destacó la gestión que ha hecho al respecto el técnico Gustavo Huerta.

“Él me dio la confianza para llegar al club y se la transmite a todo el plantel. Trabajamos de muy buena manera, recalcando el hecho de enfocarnos solamente en nosotros y mejorar nuestro juego, estar cada vez más seguros“, cerró de cara al siguiente desafío del elenco nortino, que el viernes visitará a Deportes La Serena.