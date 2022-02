Bernardo Cerezo estará varios días de baja en Ñublense tras el triunfo del cuadro chillanejo ante Universidad de Chile el pasado lunes por el Torneo Nacional 2022.

El zaguero sufrió una fuerte infracción por parte del volante de la U, Israel Poblete, durante el segundo tiempo, la cual le dejó una grave herida en su pierna que no le permitió seguir jugando el encuentro.

Tras el cotejo, el ex Santiago Wanderers mostró el impactante corte que quedó cerca de su rodilla con corchetes que fueron aplicados en el momento.

“Me pusieron corchetes al tiro, así nomás, sin anestesia. Nunca antes me había pasado. Dolió un poco. Luego me sacaron los corchetes y me cosieron. Me pusieron nueve puntos”, detalló el jugador de los “Diablos Rojos” en diálogo con LUN.

En cuanto a su recuperación, el lateral derecho explicó que “tiene que cerrarse la herida entre siete y diez días. Puedo hacer algunas cosas, pero para correr tengo que esperar siete días más. Me perderé dos o tres fechas”.

“Me siento un poco triste, achacado, porque no podré estar. Iré todos los días igual, siempre apoyando y alentando a mis compañeros. Tengo que hacerme curaciones”, agregó Bernardo Cerezo sobre el tiempo en el cual estará alejado de las canchas.

Además, el zaguero de Ñublense tuvo palabras para Israel Poblete, quien le cometió la falta. “Él se me acercó bien achacado. Me dijo que lo disculpara, que no fue su intención. Yo le dije que no se preocupara, que son cosas del partido, que iba a estar bien”, concluyó.