El conflicto por el estadio de San Antonio entre el municipio de la ciudad y el Ministerio de Obras Públicas

El Estadio Municipal Doctor Olegario Henríquez Escalante, nuevo recinto de la comuna de San Antonio, se ha visto envuelto en una gran polémica durante las últimas semanas.

Los desencuentros permanentes entre el municipio de la ciudad y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), ha dejado a cientos de atletas de la comuna sin poder utilizar el reducto, que evidencia un claro deterioro en su pista atlética y césped.

La finalización de los trabajos estaba planificada para 2019, pero recién en junio de 2021 el MOP pudo entregar el recinto para que la municipalidad porteña lo administre. Sin embargo, la alcaldía no aceptó la recepción del estadio por algunas “observaciones”.

La alcaldesa de la comuna, Constanza Lizana, aseguró que aún no se ha realizado la recepción final de la obra. “El convenio que tenemos suscrito con el MOP aún no ha terminado. Uno de los términos para ponerle fin a este convenio es precisamente la recepción final del estadio”.

“Lo que se ha buscado en el MOP, es hacernos responsables de la mantención del estadio. El problema de eso es que no corresponde y es profundamente irresponsable. Mientras el Estadio de San Antonio no tenga una recepción final, no se puede usar”, agregó la autoridad.

Por su parte, el director nacional de arquitectura del MOP, Raúl Irarrázabal, emplazó al municipio por no cumplir las normas del convenio suscrito. “Nosotros por diferencia con la municipalidad, aceptamos las de observaciones y las corregimos”

“La entidad que decide oficialmente que el estadio está en condiciones para entregarse es una comisión del MOP. Las normas por las cuales se rige el presente contrato están bien definidas y no se han cumplido”, agregó el director.

La respuesta de San Antonio Unido

Entre los clubes más afectados de la comuna se encuentra San Antonio Unido. El presidente del SAU, Guillermo Lee, espera con ansias la resolución del conflicto para hacer de local en el estadio municipal.

“Creemos que es una pugna inventada y recae más en temas políticos que técnicos. No solo perjudica a nuestro club, sino que a todos los deportistas de la provincia”, comentó el directivo del cuadro de la Segunda División.

Patricio Montecinos, dirigente de los clubes amateurs de la zona, lamenta toda la situación. “Es una vergüenza política y administrativa, la cancha la estamos perdiendo en un 80%. El estadio está botado como un elefante blanco y eso no lo podemos permitir. Es responsabilidad compartida a nivel política, nadie se pone el casco”, comentó.