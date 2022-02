Cristian Palacios aún no quiere ni pensar en el Superclásico: “Lo importante es seguir ganando en Universidad de Chile”

El goleador de Universidad de Chile, Cristian Palacios, conversó con Los Tenores a días de su triunfal debut por la U, con un triplete ante Unión La Calera.

“Estoy muy contento por los goles y por el triunfo. Preparamos partido a partido, más allá del objetivo que tenemos como equipo. Ya dimos el primer paso y ahora nos toca pensar en el próximo“, aseguró quien valoró el momento que atraviesa.

“Es un plantel casi todo nuevo, me hicieron sentir como en casa. Los hinchas también me dieron su apoyo. Con todo eso, uno trata de afianzarse rápido en el equipo. Fue algo lindo lo que estamos viviendo“, comentó Cristian Palacios, quien no entregó recetas especiales para su rendimiento en Universidad de Chile.

“Más que nada, es la ayuda de mis compañeros, dan la facilidad para que uno pueda finalizar la jugada. Cuando hay buen grupo y te dan la confianza, uno se adapta rápidamente. Uno trata de rendir, por algo a uno lo contratan (…) Tratamos de tener el balón, sin apresurarnos. Nos tenemos que conocer todos aún, a medida que pasa cada entrenamiento vamos conociendo más su idea y entendiéndola mejor. Con La Calera me pidió que jugara de extremo, pero que tratara de tirarme al medio. Salió bien, se dieron los goles y el triunfo”, comentó.

Cristian Palacios y los próximos desafíos de Universidad de Chile

Con el triplete ante el cuadro cementero, muchos hinchas de la U se ilusionan con un rendimiento así en el clásico ante Colo Colo, al que visitarán el próximo mes por la quinta fecha del Torneo Nacional 2022.

Sin embargo, el “Chorri” no se apresura. “Ahora miramos Antofagasta. Cuando toque esa semana, miraremos bien Colo Colo. No podemos mirar más allá, lo importante es seguir sumando victorias que le dan motivación al equipo”, comentó el charrúa, que tampoco quiso “casarse” con una cifra de goles en el año.

“Vamos de a poco, no me puedo comprometer a una cantidad. Tengo un número y cuando lo logre lo diré. Trataré de hacer los goles que ayuden a que el equipo sume de a tres (…) Ojalá los hinchas nos sigan acompañando, esto recién empieza. El equipo está enfocado, con todas las ganas, tratando de lograr la victoria”, aseguró el delantero de 31 años, quien comentó cuál es su referente en el puesto.

“Mi ídolo siempre fue Ronaldo. Era una bestia, uno a la hora de definir trata de imitar su frialdad. Con más experiencia uno va entendiendo como es todo, ese segundo que tiene el delantero en el área para saber dónde definir”, señaló.

Además, soltó un dato interesante respecto de un ex compañero en Unión Española, Carlos Palacios: “Conversé hace unos días con él, me había comentado que quería salir de Brasil y ahora está a la espera de lo que pueda pasar. Es un tremendo jugador, espero que le pueda ir muy bien”, cerró.