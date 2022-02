Reino Unido retiró candidatura para ser sede del Mundial 2030 y otros países europeos ganaron terreno

Durante la jornada de este lunes, Reino Unido, uno de los principales candidatos, se bajó de la lucha por organizar el Mundial de Fútbol 2030.

El anuncio fue hecho por las federaciones británicas de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, junto a la de Irlanda, quienes informaron que privilegiarán la Eurocopa 2028, por lo cual lanzaron una candidatura en conjunta para ser sede de aquel certamen.

“Albergar una Eurocopa de la UEFA ofrece un rendimiento similar (al de un Mundial) para las inversiones, y el torneo europeo acarrea un coste mucho menor y el potencial de que los beneficios se alcancen antes”, señalaron mediante un comunicado oficial.

“Creemos que el Reino Unido y la República de Irlanda pueden ofrecer a la UEFA y al fútbol europeo algo especial en 2028: una colaboración de cinco participantes única y compacta que proporcionará una gran experiencia para los equipos y los aficionados”, agregaron las federaciones.

Así las cosas, el Mundial 2030 se quedó sin el Reino Unido como posible sede y ahora asoma con más fuerza la candidatura en conjunto de otros dos países de Europa: España y Portugal.

En cuanto a Sudamérica, la unión Argentina-Uruguay-Paraguay-Chile es una de las principales opciones que busca competir contra los rivales europeos para organizar la Copa del Mundo.

La presencia de Chile para ser una alternativa de sede a nivel sudamericano fue comentado por Michael Boys, coordinador de eventos de la FIFA. “Para el 2030 quedan todavía nueve años, esa es la buena noticia, perfectamente puedes llegar de aquí a nueve años en las condiciones para recibir una Copa Mundial”, señaló anteriormente en ADN Deportes.

