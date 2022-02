Exfigura del Barcelona y Arsenal fue despedido de su club por acosar a trabajadoras

El Ajax de Ámsterdam anunció la destitución de su director deportivo Marc Overmars por mandar “mensajes inapropiados” a varias compañeras, trabajadoras del club. El exfutbolista de la selección de Países Bajos reconoció los hechos y se mostró de acuerdo con su destitución.

“Una serie de mensajes inapropiados enviados a varias compañeras durante un período prolongado de tiempo conllevan a su decisión de dejar el club”, señaló en un comunicado el Ajax, donde ejercía desde 2012, a cargo de los fichajes, el seguimiento de jóvenes jugadores y las divisiones menores.

“Estoy avergonzado. La semana pasada me enfrenté a informes sobre mi comportamiento. Desafortunadamente, no me di cuenta de que estaba cruzando los límites, pero me quedó claro”, dijo Overmars. “No veo otra opción que dejar el Ajax, con un gran impacto en mi situación privada. Es por eso que les pido a todos que me dejen a mí y a mi familia en paz”.

El CEO del club y excompañero de Overmars en la “Oranje”, Edwin van der Sar, sostuvo: “La situación me parece terrible para todos. Un clima deportivo y laboral seguro es muy importante. Marc y yo hemos estado jugando juntos desde principios de la década de 1990 y hemos sido colegas en la dirección del Ajax durante casi diez años. Eso ahora ha llegado a un final muy abrupto”.

“Estamos trabajando en algo maravilloso aquí en el Ajax, por lo que esta noticia también será un golpe para todos los que se preocupan por Ajax”, añadió el exarquero del Manchester United.

Marc Overmars debutó en el Willem II en 1991, llamando inmediatamente la atención del Ajax, el más ganador de Países Bajos. Después de cinco temporadas, fue traspasado al Arsenal, club en el que se convirtió en uno de los mejores extranjeros de su historia. En 2000 emigró al Barcelona, siendo en ese momento el fichaje más caro en la historia del cuadro culé.

Sin embargo, en Cataluña no pudo encontrar regularidad debido a las lesiones y se retiró en 2004.

Con la selección neerlandesa Overmars disputó dos mundiales (1994 y 1998) y las Euro del 2000 y 2004.