Ignacio González por los problemas que vive Deportes Antofagasta: “No están las condiciones para competir”

Este domingo, Deportes Antofagasta debuta por el Campeonato Nacional ante Antofagasta, y el portero puma, Ignacio González, evidenció los problemas que se viven en club, a días de su debut.

A través de sus redes sociales, el arquero informó este viernes que el Estadio Calvo y Bascuñán no cuenta con agua hace cuatro días. En conversación con ADN Deportes, el futbolista de 32 años se refirió a la denuncia realizada en su cuenta de Twitter. “Aguantamos muchos días, siempre escuchamos que se iba a solucionar, pero no se hacía nada, por eso lo publiqué. No fue con el afán de generar polémica, lo único que quiero es que haya soluciones”, explicó.

“No están las condiciones para competir. Imagínate si esto pasa con el plantel de honor, quizás cómo lo debe estar pasando el fútbol femenino o los jóvenes. Todos nos merecemos un respeto para entrenar y competir en las mejores condiciones”, manifestó.

Además, González sostuvo que ellos son los principales afectados con la falta del insumo básico. “Yo saco la voz sobre todo por los utileros, los de lavandería, la gente del cuerpo médico, que están la mayor parte del tiempo en el estadio, no como los jugadores. Nosotros tenemos agua en bidones y no sufrimos tanto, pero ellos pasan todo el día ahí y no es aceptable”,

Este problema se suma a la imposibilidad actual de utilizar el Estadio Calvo y Bascuñán debido al mal estado de la cancha, situación denunciada por ADN Deportes a mediados del mes de enero. Para el debut del cuadro puma ante Cobresal, el equipo jugará en el Tierra de Campeones, ubicado en la ciudad de Iquique.

“Es lamentable el estado del campo de juego, que prácticamente está abandonado. No solamente la principal, sino que otras canchas del recinto también”, expuso el guardameta.

Respecto a la localía de Deportes Antofagasta, Ignacio González expresa el malestar del plantel. “Lo que quiere todo antofogastino y todo el club, es poder ejercer la localía en nuestra cancha. No es justo que la gente tenga que desplazarse para ver a su equipo, y eso corre para todos los clubes”, apuntó.

González anticipa la temporada 2022

Pese a los problemas mencionados, el arquero se muestra optimista de cara a los desafíos del equipo para esta temporada, donde jugarán Copa Sudamericana. “Llegaron grandes jugadores, de recorrido y que aportan mucho en la calidad humana del club. Eso nos tiene muy contentos e ilusionados. En los años que he estado acá nos hemos caracterizado por tener un grupo muy sano y de buenas personas”, comentó.

Por último, González tuvo palabras para el nuevo entrenador de los nortinos, Juan Domingo Tolisano, quien también se quejó por los problemas en el estadio. “Viene con una idea bastante clara y nosotros tenemos que estar a su disposición para llevar a cabo lo que él quiere”, concluyó.