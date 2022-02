La molestia en Deportes Antofagasta al ejercer la localía en Iquique: “Llevo un mes acá y todavía no puedo practicar en el Calvo y Bascuñán”

En Deportes Antofagasta arrancarán el campeonato nacional 2022 con el pie izquierdo pues no podrán jugar como locales en su ciudad, sino que tendrán que trasladarse al estadio Tierra de Campeones de Iquique para el debut este domingo ante Cobresal.

El problema está en que no existe una restricción sanitaria ni nada por el estilo, sino que existen serios inconvenientes respecto a la mantención del estadio Calvo y Bascuñán, responsabilidad de la Municipalidad de Antofagasta, tal como fue denunciado el mes pasado en ADN Deportes.

Ante la falta de condiciones óptimas para ejercer la localía en la ciudad, la directiva de Deportes Antofagasta optaron por trasladar al plantel a Iquique para el debut en la Primera División 2022.

Las dudas de Juan Domingo Tolisano en Deportes Antofagasta

El entrenador del cuadro puma cuestionó la situación en conferencia de prensa. “Estoy sumamente incómodo. No hablo desde lo institucional sino lo que significa mi trabajo. Fundamento mi forma de trabajar en la localía. Donde he ido trato de afianzarme en la localía potente, la tenemos y no la puedo desarrollar. Llevo un mes acá y todavía no puedo realizar una práctica en el estadio. Me tiene desconcertado“, explicó el DT venezolano.

“Uno viene a una institución sabiendo lo que tiene, su público y su ciudad. Quiero que haya una empatía de nuestra forma de jugar con los fanáticos, que puedan acompañarnos, respaldarnos y exigirnos. No empezar en nuestra casa va a ser un inconveniente y no sabremos cuándo podremos volver. Tenemos 6 partidos afuera y espero que no estemos al horno para entonces“, planteó Tolisano, pues no tiene claro cuándo podrá jugar en el Calvo y Bascuñán.

“Mis futbolistas sacarán el orgullo y nuestra idea de juego, espero que los resultados lleguen, pero es incómodo”, sentenció quien debutará el lunes en la banca del cuadro de la Segunda Región.