Manchester City se quedó con la joya de River: Julián Álvarez es nuevo jugador de los “Citizens”

En el cierre del mercado de invierno en Europa, el Manchester City se la jugó y concretó la incorporación del argentino Julián Álvarez, una de las joyas de River Plate que se terminó transformando en figura del equipo.

El delantero de 22 años selló su vínculo contractual que lo unirá al cuadro “Ciudadano” hasta el 2027, sin embargo, seguirá jugando en Argentina con el elenco “Millonario” hasta junio del 2022 en calidad de préstamo.

Txiki Begiristain, director deportivo del Manchester City señaló mediante un comunicado oficial que “Julián Álvarez es un jugador que hemos monitoreado durante algún tiempo. Es capaz de operar en varios roles de ataque y creemos firmemente que es uno de los mejores jóvenes atacantes de Sudamérica”.

“Estoy muy feliz de que hayamos logrado traerlo al Manchester City. Realmente creo que podemos brindarle las condiciones adecuadas para desarrollar su potencial y convertirse en un jugador de primer nivel”, agregó Begiristain en relación al fichaje del delantero argentino.

Antes de oficializarse su arribo a los “Citizens”, Julián Álvarez jugó contra Chile el pasado jueves en Calama. El ariete ingresó en el minuto 78 del partido por Lautaro Martínez.

We are delighted to confirm that we have completed the signing of Julian Alvarez from River Plate ✍️

⬇️ DETAILS ⬇️

— Manchester City (@ManCity) January 31, 2022