Christian Eriksen vuelve al fútbol: fichó por club de la Premier League tras su anticipada salida del Inter

Christian Eriksen dio un gran paso para continuar con su carrera y logró un acuerdo para ser el nuevo fichaje del Brentford, equipo que actúa en la Premier League. La contratación fue oficializada por el club durante la jornada de este lunes.

“El jugador de 29 años firmó su contrato después de completar una evaluación médica. Ha firmado hasta el final de la temporada 2021/2022″, señaló el conjunto inglés.

Esta nueva chance en el fútbol tiene un condimento especial para el volante danés, ya que estuvo al borde del retiro luego del problema cardiaco que sufrió en la pasada Eurocopa, lo cual le complicó seguir su carrera futbolística de manera normal.

Incluso, el mediocampista tuvo que recibir un desfibrilador automático para prevenir problemas a futuro. Esto conllevó a su salida anticipada del Inter de Milán en diciembre del 2021, puesto que por el reglamento del fútbol italiano le prohibieron jugar con un una máquina al interior de su cuerpo.

Con su arribo al Brentford, Christian Eriksen buscará dejar atrás los complicados meses que vivió y retornará a la Premier League luego de dos años desde que salió del Tottenham, club en donde se consolidó por siete temporadas.

It's Official, @ChrisEriksen8 is a Bee

🇩🇰 The Danish international will link up with Bees for rest of season

📄 https://t.co/6cDQ91l2dl#BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/r57bj2FLJp

— Brentford FC (@BrentfordFC) January 31, 2022