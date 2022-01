Claudio Bravo se sinceró sobre qué ocurrió cuando estaba en cancha y llegó el segundo tanto de Argentina en Calama

El capitán de la Selección Chilena, Claudio Bravo, habló este viernes con los medios de comunicación respecto a la derrota de la Roja por 2-1 ante Argentina en Calama.

El golero hizo hincapié en su lesión y en lo tardío que fue el cambio por el meta de Colo Colo, Brayan Cortés.

“Son muchos factores al final. Estos dos últimos partidos nos han pasado cosas extrañas, cosas que no pasan habitualmente. Ayer en la primera jugada me lesiono cuando me apoyé para intentar intervenir, luego pasan los minutos y la molestia se hizo más persistente. Por eso pedí el cambio, pero si hubo rapidez o lentitud, cuando fue el segundo gol no estaba en las mejore condiciones“, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió: “Uno se conoce y yo también quería que el compañero que estaba fuera no entrara frío a jugar, porque sino también lo pones en aprieto. La intención es que el que va a entrar entre el plenitud de condiciones. Mi intención era salir antes y lamentablemente ocurre la acción del segundo gol y después vino el cambio”.

“El resultado no modifica la estrategia. Si hubiésemos ganado acá, también teníamos que ir a ganar a Bolivia. Las opciones están ahí. Sigue dependiendo de nosotros que saquemos los puntos para entrar en una zona de clasificación”, añadió Bravo.

Finalmente, el arquero cerró diciendo que “los jugadores hacen un esfuerzo tremendo. Vienen algunos sin competir, entrenan un día y maquillan esa falta de fútbol, es lo que nos ha tocado, competir de esta manera. Por ejemplo Mauricio ayer llegó y jugó. Nos ha tocado armar todo esto con las cartas que hemos tenido”.