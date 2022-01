Hinchas se lanzaron contra Guillermo Maripán tras la derrota de la Roja: “Ya no da para más”

La Roja sumó una dolorosa derrota ante Argentina este jueves por las Clasificatorias Sudamericanas, que los dejó muy lejos de alcanzar un cupo para el Mundial de Qatar 2022.

El equipo de todos fue incapaz de hacerle daño a la albiceleste sin Lionel Messi en cancha y uno de los jugadores más criticados fue el defensor Guillermo Maripán.

Los usuarios se lanzaron con todo contra el central del Mónaco por redes sociales, y lo llenaron de críticas por su “pésimo” desempeño ante la albiceleste.

YA NO ME INTERESA EL PARTIDO. ROMPAN A MARIPAN. CON JULIAN ÁLVAREZ NO SE JODE!

