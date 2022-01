“No les importa que haya niños ni familias”: Gabriel Boric condenó incidentes en la Supercopa entre Colo Colo y UC

Durante la tarde de este domingo, en el marco de la Supercopa entre Universidad Católica y Colo Colo en el Estadio Ester Roa de Concepción, se produjeron incidentes entre barristas, lo que obligó la suspensión del encuentro.

Al respecto, el Presidente electo, Gabriel Boric, se refirió a estos nuevos desmanes en un partido entre estos dos equipos. “Qué tontera más grande lo que está pasando en el estadio. Se dicen hinchas (da lo mismo del equipo que sean) y con su conducta privan a todos del espectáculo del fútbol“, señaló.

Y agregó que “no les importa que haya niños ni familias. No podemos naturalizar esto. No está bien“.

Recordemos que Gabriel Boric es hincha de Universidad Católica y por ello estaba siguiendo el desarrollo de este encuentro, hasta el momento sin goles.

Que tontera más grande lo que eatá pasando en el estadio (agresiones en tribuna). Se dicen hinchas (da lo mismo del equipo que sean) y con su conducta privan a todos del espectáculo del fútbol. No les importa que haya niños ni familias. No podemos naturalizar esto. No está bien.

— Gabriel Boric Font (@gabrielboric) January 23, 2022