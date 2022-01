“Nosotros deberíamos estar celebrando nuestro matrimonio”: la Supercopa le aguó la boda completa a la novia de Branco Ampuero

Infortunio máximo. Eso es precisamente lo que le sucedió a Branco Ampuero y su novia justo el día en que tenían contemplado casarse por la iglesia.

Resulta que este sábado tendrían su anhelada boda, sin embargo, todo cambió a último momento, debido a que el futbolista fue citado para la Supercopa entre Universidad Católica y Colo Colo.

Pese a lo anterior, Gabriela Díaz entendió a su novio y publicó una emotiva carta para expresar todo lo que siente por él a pesar de la cancelación del matrimonio.

La carta de Gabriela

Mi Branco va rumbo a Concepción feliz de cumplir con su pega! Pero a esta hora nosotros deberíamos estar preparándonos para celebrar nuestro matrimonio.

Hace meses atrás, después de mucho análisis de fechas, decidimos que hoy sábado 22/01 sería la fecha más apropiada para hacer el matri.

Probablemente Branco ya habría terminado su pretemporada y el campeonato aún no partiría, así que lo más probable es que tuvieran libre el día domingo (algo ANORMAL en el fútbol) así no tenía que pedir permiso o faltar a algún entrenamiento.

Así que nada, buscamos lugar, mandamos las invitaciones, contratamos todo y perfecto! Se celebra el 22.

Pues bueno, hace poco más de un mes, se decide que mañana se haría la Supercopa (qué buena suerte la de nosotros) Branco me mira y me dice y si cambiamos la fecha? Obviamente mi primera respuesta fue COMO SE TE OCURRE?…pasaron un par de días, estábamos en plenas vacaciones y yo veía la cara de mi negro, complicado, apenado, pero cómo tanta mala suerte? me decía…él como siempre, quería estar disponible.

Y si no te citan? Y si vas a la banca? Y si cualquier cosa? le decía yo…no hacía falta que me respondiera nada, él quería estar disponible. Gracias a la ayuda de algunos amigos, y por qué no decirlo, del de arriba, el final de esta historia se sabe en la primera estrofa.

Mi Branco lo da todo, hace la pega callado, no se mete con nadie, lo disfruta, se emociona, se entristece, recibe críticas, cachetadas, se sacude, se levanta y sigue, pero él? Él siempre quiere estar, y eso es lo que amo profundamente, su buena disposición a todo, su profesionalismo, su amor por lo que hace, su trabajo en silencio.

Nuestro matri se va a celebrar igual, unos días antes, unos días después. En realidad? Me daba igual, solo me importaba que él estuviera tranquilo y feliz…Si hay algo que el fútbol me ha enseñado, es dejar que las cosas fluyan.

Mañana mi negro estará disponible, nosotros nos casamos en unos días, y todo está bien, todos somos felices.

Pase lo que pase mañana, ya estoy feliz por él!! Nos vemos mañana en la cancha y espero estar celebrando igual que en la segunda foto.