Andrés Romero, preparador de arqueras, sobre el The Best de Christiane Endler: “Yo sé que esto en cualquier momento iba a llegar”

En el Ciudadano ADN conversamos con Andrés Romero, preparador de arqueras de la Selección Femenina de Fútbol Nacional, sobre el histórico galardón de Christiane Endler como la mejor portera del mundo en los premios The Best de la FIFA.

El otrora arquero de Palestino se refirió al origen en común que tienen los guardametas en general, y que no fue la excepción de Christiane Endler, la mejor portera del mundo en los premios The Best de la FIFA.

Los orígenes de Christiane Endler

“Tiane empezó como delantera en el Colegio Alemán y Marcos Cornez fue quien la vio. Ahí ella empezó a entrar en el tema del arco. Pero Marco le dijo que con ese biotipo, tenía que jugar en el arco”, relató Romero.

A lo anterior el profesional deportivo agregó que la mejor portera del mundo es “una arquera con mucho carácter y decisión… es muy valiente”.

Andrés Romero conoce desde hace años a Endler, por lo que la noticia fue algo de carácter emotivo.

“Uno retrocede y siempre fue de la misma forma. Ella siempre quería ganar todo, quería entrenar más… siempre buscando mejorar. Como yo la conozco ya, yo sé que esto en cualquier momento iba a llegar”, señaló.

Los rasgos de la mejor portera del mundo

Romero explicó que como Endler jugó en sus primeros días como delantera, ella tiene una noción de cómo piensa un jugador de ese tipo.

“Ella siempre lee muy bien, cuando está en el 1 contra 1. Cuando tiene esa posibilidad, ella siempre sale ganadora. Es muy segura en ese sentido. Tiene esa particularidad, que es muy decisiva”, señaló.

A lo anterior el preparador de arqueras de la Selección Femenina de Fútbol Nacional agregó que si bien la seleccionada nacional mide 1,83, “cuando la tienes al frente, mide 2 metros”.

“De la forma en que ella se prepara, ya se sabe que va a ganar el duelo”, reflexionó.