Las críticas en redes sociales al mediocampo de Colo Colo en el duelo ante Boca Juniors

El análisis de los hinchas de Colo Colo en redes sociales es claro en relación a la derrota con Boca Juniors: los problemas en el mediocampo, el que se ha visto superado por la intensidad del juego xeneize en La Plata.

Aunque Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Gabriel Costa fueron titulares y mostraron buen nivel en el triunfo sobre Universidad de Chile, la dinámica del cuadro trasandino ha desencadenado la desesperación entre los fanáticos.

En ese aspecto, muchos fanáticos de Colo Colo en redes sociales enfatizan el bajo nivel de Esteban Pavez, uno de los refuerzos que llegó al Cacique para afrontar la temporada 2022. También tienen sus reparos respecto a la dinámica de Vicente Pizarro y los pocos balones que ha tenido Gabriel Costa.

Repasa acá algunos de los comentarios en Twitter respecto al rendimiento del cuadro albo en el estadio Único de La Plata, en Argentina.

Esteban Pavez lleva un partido y medio dando asco. Estamos hablando de un jugador consagrado que viene del extranjero, no de un juvenil traído de la primera B. Se le exige mucho y está mostrando poco, no lo veo siendo titular en el CC 2022.

Muyy mal primer tiempo…jugadores perdidos…Pavez no es refuerzo..Costa y Bolados no existieron…Solari con pajaritos en la cabeza con tanta wea de traspaso..Pizarro timido..los laterales no pasaron nunca…a mejorar y mover el banco #VamosColoColo

— Koke (@koke_NoOficial) January 18, 2022