Tomás Alarcón se quedó sin DT en España: Cádiz destituyó al técnico Álvaro Cervera

Los malos resultados en la presente temporada golpearon fuerte al Cádiz, club donde actúa Tomás Alarcón, y hoy se plasmó en la decisión que tomó la dirigencia del club: destituir al entrenador Álvaro Cervera, quien estaba en la banca desde el 2016 y logró dos ascensos.

Mediante una rueda de prensa, el presidente del elenco español, Manuel Vizcaíno, confirmó la salida del técnico y mostró su pena por la determinación. “He tomado la decisión más triste, más difícil, tanto profesional como personalmente hablando. Espero que esta decisión nos sirva para enderezar el rumbo”, señaló.

“Los tiempos son los que son, los momentos son los que son. El cese se ha producido esta mañana. No es la mejor salida, me hubiera gustado que Álvaro hubiera terminado la temporada acabando su contrato. Lo he intentado hasta el final”, agregó el mandamás del Cádiz por la partida de Álvaro Cervera.

Cádiz en zona de descenso

De esta manera, la escuadra donde milita el chileno Tomás Alarcón busca un nuevo DT para afrontar la presente temporada en España.

Hasta el momento, el cuadro amarillo se encuentra penúltimo en la tabla de LaLiga con 14 puntos, en zona de descenso y a 3 unidades del colista, Levante.