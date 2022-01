Gonzalo Sosa, en su despedida, comparó la liga nacional con la Argentina: “En Chile se juega más y mejor, hay más dinámica”

Pese a asegurar su permanencia, en la temporada 2022 Deportes Melipilla no estará en el fútbol chileno y en parte por ello su principal figura, Gonzalo Sosa, partió al fútbol mexicano.

Uno de los goleadores del Torneo Nacional 2021 junto a Fernando Zampedri de la UC conversó con Emol y entregó su opinión respecto a varios temas, como la expulsión de los “potros”, la chance que tuvo de llegar a la U y su arribo a México.

Partió comentando sobre el 2021 que: “hago una evaluación muy positiva. Pero no solo por el último año, sino que por los tres que estuve en Melipilla. Han sido muy muy buenos. Dos años seguidos siendo goleador, primero en la B y después en Primera”, dijo.

Sobre la expulsión de Deportes Melipilla, Gonzalo Sosa aseguró que: “la sensación fue de mucho dolor, más que nada por la hinchada, las familias, la ciudad. Por lo menos yo, noté que habíamos logrado hacer sentir orgulloso al melipillano, se sentían representados por los jugadores que entraban a la cancha, de la manera que defendíamos la camiseta. No por nada logramos el ascenso y mantener la categoría en cancha”, esgrimió.

“Me da mucha bronca porque unos tipos de traje y corbata, detrás de un escritorio, terminan perjudicando a una ciudad entera, familias que trabajan en el club. Es una lástima que hoy en día el deporte no se pueda definir dentro de la cancha y sea como se dio en este caso. Ojalá Melipilla lo pueda revertir, eso es lo que quiero por el bien de la gente y la institución”, complementó uno de los goleadores del torneo.

Aclaró que en particular con él no sucedió nada extraño: “conmigo se portaron muy bien, nunca tuve problemas. No sé qué es lo que habrá pasado con el resto de los chicos, pero yo no tengo quejas. Estoy agradecido con la institución. Espero que esta gente, que orquestó todo esto, no se termine saliendo con la suya”, aseguró.

Su madurez en el fútbol y el acercamiento con la U

Con 32 años, el ariete se consolidó como una de las grandes figuras del Torneo Nacional 2021: “era lo que venía buscando. Venía de años relativamente buenos, por lo que sabía que haciendo lo mismo iba a tener mayor repercusión en Primera. Lo de la edad queda para la anécdota, pero estaba confiado que podía hacerlo de buena manera”, dijo.

Además, confesó que estuvo cerca de llegar a La Cisterna, pese a que los rumores lo vinculaban a Colo Colo: “con el único club que hemos tenido contactos fue con la U, pero realmente fue después de haber hablado con Mazatlán e iba bien encaminado el tema, por lo que no prosperó lo de la U. Pero estoy contento de que haya habido un equipo tan grande que me haya pretendido”, dijo Gonzalo Sosa.

Al finalizar, comparó al fútbol chileno con el argentino: “la experiencia que yo tuve, me gustó mucho más el fútbol de Chile. En el ascenso de Argentina es mucho más físico, disputado. En Chile se juega más y mejor, hay más dinámica“, cerró el ex ariete de Deportes Melipilla.