Partido entre la Fiorentina de Eric Pulgar y el Udinese fue suspendido debido al covid-19

El partido que esta tarde debían jugar la Fiorentina de Erick Pulgar y el Udinese, por la fecha 20 de la Serie A de Italia, debió suspenderse debido al covid-19.

El equipo de Pulgar, citado para el compromiso, se presentó en el estadio Artemio Franchi, pero el equipo rival, con un brote de Coronavirus, no pudo viajar a Florencia, debido a las restricciones de la autoridad sanitaria.

De esta forma, ya son cuatro los partidos de esta jornada que se suspenden en Italia: Bologna vs. Inter de Milán, Atalanta vs. Torino, Salernitana vs. Venezia y Fiorentina vs. Udinese.

Cabe destacar que de acuerdo a lo dispuesto por las autoridades de la Serie A, los equipos que no se presenten a jugar a causa del Covid-19, perderán los encuentros por un marcador de 3-0.