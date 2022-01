Erwin Durán renunció a la banca de Deportes Copiapó “por la incertidumbre” de la Liguilla de Promoción

Deportes Copiapó sigue sufriendo a 25 días de haber ganado la Liguilla de Ascenso y este martes perdió al entrenador que comandó el proceso, Erwin Durán.

A través de un comunicado, la directiva del “León de Atacama” informó que el técnico nacional presentó su renuncia indeclinable junto a todo su equipo planteando “motivos personales y emocionales”.

Todo ante la suspensión de la llave en que debía jugar su duelo por ascender a Primera División, algo que para Erwin Durán “hizo imposible planificar con seriedad y profesionalismo la temporada 2022”, según lo consignado en sus redes sociales.

Comunicado oficial 🚨 pic.twitter.com/llkOB0tkFk — Deportes Copiapó Oficial (@CDCopiapo) January 4, 2022

Las reacciones por la partida de Erwin Durán

En conversación con ADN Deportes, el presidente de Deportes Copiapó, Luis Galdames, lamentó la determinación de su ya ex entrenador.

“No esperábamos que el director técnico y su cuerpo técnico renunciaran a las puertas de un ascenso histórico, pero manifestó sus motivos de acuerdo a la incertidumbre por terminar la liguilla. Es lo mismo que piensa el plantel. Me reuní con ellos y cuesta levantar el ánimo. Son consecuencias de todo lo que se ha hecho más entre la reprogramación y suspensión“, cuestionó, a la vez que criticó la falta de respuestas a la exigencia de ser ascendidos directamente a la Primera División 2022.

“No hemos recibido ninguna respuesta de la ANFP ante nuestra carta. Manifestamos nuestro malestar y las dudas, pero no nos han dicho nada”, profundizó el directivo de cara a un plantel que regresó a las prácticas pero que no sabe en qué categoría jugará este año.

En cuanto al futuro laboral del entrenador, según información de ADN Deportes, todo indica que llegará a la banca de Deportes Puerto Montt.