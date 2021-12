Con “Chapa” para rato: José Pedro Fuenzalida ratificó su continuidad en Universidad Católica

Más allá de la incertidumbre que hubo entre los hinchas de Universidad Católica, el propio José Pedro Fuenzalida informó que seguirá siendo parte del plantel cruzado.

Mediante su cuenta de Instagram, el “Chapa” aseguró que se había tomado algunos días de descanso tras el fin de temporada “para pensar en lo que viene y tomar la mejor decisión en base a la etapa que vivimos hoy”, sostuvo.

Pese a que se especuló con ofertas desde Estados Unidos para él, José Pedro Fuenzalida aseguró que se mantendrá como parte de Universidad Católica, aunque sin hablar de un plazo específico para su extensión de contrato.

“Intentaré representarlos de la mejor manera, como siempre he intentado hacerlo. Gracias al club por darme la tranquilidad y la confianza de poder seguir vistiendo estos colores. Gracias a todos los cruzados por el cariño que me transmiten constantemente. Gracias a mis compañeros y cuerpo técnico por todo lo que me entregan día tras día”, planteó el lateral cruzado.

El palmarés de José Pedro Fuenzalida en Universidad Católica

Desde su regreso al club en 2015, el “Chapa” se ha consolidado como uno de sus referentes históricos considerando que ha sido parte del exitoso proceso del club en los últimos años.

De hecho, ya acumuló 6 títulos del Torneo Nacional y 3 Supercopas Chilenas. Así, buscará seguir sumando trofeos con los cruzados a sus 36 años.

Con esto, los cruzados oficializaron la cuarta renovación de su plantel sumando los casos de Alfonso Parot, Germán Lanaro y Luciano Aued. Eso sí, se mantiene la incertidumbre en torno a Diego Buonanotte y Edson Puch.