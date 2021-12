Manuel López: “Mentiría si te dijera que no quisiera jugar en Colo Colo”

Siguen apareciendo nombres para reforzar la ofensiva de Colo Colo de cara a la temporada 2022 y uno que surgió con fuerza en las últimas horas es Manuel López.

El atacante de Deportes Copiapó suma 21 goles en 21 partidos con el “León de Atacama” en la Primera B y su nombre llegó al estadio Monumental.

Un rumor de mercado por el cual Manuel López conversó con ADN Deportes. “Uno no se puede abstraer de las redes, familiares también me han contado. No sé nada, pero es un orgullo que un club tan grande como Colo Colo tenga mi nombre. A esperar lo que va a pasar, no he hablado nada todavía porque me gusta primero terminar en el club donde estoy“, explicó.

“Mi pase pertenece a Deportes Antofagasta y me debo a Copiapó hasta el 31 de diciembre. Hasta que no termine el torneo, no quiero hablar de mi futuro porque seria una falta de respeto para Copiapó y para mi estar pensando en algo cuando aún no termina el torneo“, recalcó Manuel López, quien intenta continuar enfocado en si se disputará o no la Liguilla de Promoción con Curicó Unido aunque seducido por la opción de jugar en Santiago.

“Mentiría si te dijera que no quisiera jugar en Colo Colo. Es un orgullo. Me encantaría jugar ahí o en cualquier equipo grande de Chile. Es algo muy lindo y que te da mucha motivación“, sentenció el delantero de 26 años.

¿Y la llegada de Cristián Zavala a Colo Colo?

El fin de semana ya se habló respecto al acuerdo que tiene el ex Deportes Melipilla para ser el primer refuerzo de los albos, algo que está cada vez más avanzado para que el jugador firme por 3 años.

“En este caso, el 50% del pase correspondía a Coquimbo Unido y la otra mitad a Melipilla , donde estos dos equipos se han puesto de acuerdo y están vendiendo el 25% cada uno, por lo tanto Colo Colo se queda con el 50%. Es como la idea original del negocio”, aseguró a ADN Deportes el representante del futbolista, José Miguel Espinoza.

“Hay que hacer los exámenes médicos de rigor y todas las cosas que corresponden a este tipo de contrataciones sobre todo cuando se compra un jugador. Pero está todo en el plazo, estamos todos de acuerdo con el tema, debería quedar primeramente con los clubes hecho de aquí al miércoles y después ya con el jugador es mucho más fácil de subsanar, porque las partes ya están de acuerdo en la renta del jugador”, sentenció quien confía que esta semana se oficialice el traspaso.