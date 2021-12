El candidato “español” que surgió en la segunda vuelta presidencial

Las historias en torno a la segunda vuelta presidencial dan para todos los gustos y si hay una especie de “tradición” que se ha desarrollado en cada proceso electoral es la de proponer algún candidato que no está en la lista.

Si en las primarias fue el nombre de Ben Brereton el dispuesto por un elector, en el proceso del fin de semana surgió otro nombre aún más particular: Ilie Oleart.

El periodista es parte de uno de los programas en Internet más populares en España y Latinoamerica llamado “La Media Inglesa”, donde se comenta y analiza la realidad del fútbol en Inglaterra.

La comunidad había tenido algunos guiños para Ilie Oleart durante distintas transmisiones en vivo y uno de los seguidores, Matías Aliaga, se tomó tan en serio la idea de levantar al comunicador como candidato que hasta “votó” por él en la segunda vuelta presidencial.

¿Cómo llegaron a esto? Básicamente porque, el año pasado, los fanáticos chilenos de “La Media Inglesa” enviaron tantos mensajes en contra de Sebastián Piñera que terminaron haciendo bromas al respecto.

Así, el chiste escaló hasta que Ilie Oleart “anunció” que sería candidato a la presidencia de Chile, apelando incluso a su conocimiento del país por “soportar a Javier Margas” en el West Ham, club del que es fanático, y un miembro de la comunidad terminó haciendo realidad la idea en la segunda vuelta.

Ante la rápida sucesión de los acontecimientos, he decidido anunciar oficialmente mi candidatura a la presidencia de Chile.

He visitado Torres del Paine, me gusta el cabernet sauvignon y tuve que soportar a Javier Margas en el West Ham. Creo que eso me habilita para presentarme. https://t.co/IhVpUWkQXt

— Ilie Oleart (@Ilie_Oleart) July 17, 2020