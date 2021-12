FIFA y su encuesta sobre el Mundial cada dos años: 64% de los fanáticos está a favor con mayor apoyo en África y Asia

Este viernes, la FIFA publicó los resultados de una encuesta ampliada realizada de agosto a noviembre de 2021, en la cual se le preguntó a aproximadamente 77.000 personas si verían el Mundial de Fútbol con más frecuencia, por ejemplo cada dos años, siempre y cuando la carga de trabajo de los jugadores no aumente.

Este instrumentó apuntó a conocer de manera amplia la postura de las personas ante el proyecto que impulsa la FIFA, el cual es realizar la Copa del Mundo cada dos años a partir del 2026.

De acuerdo a los resultados que presentó el ente rector del fútbol, al 63,7% de los hinchas le gustaría ver un Mundial masculino más frecuente, mientras que un 23,3% respondieron tal vez, un 11% estuvieron en contra y un 2% sin opinión.

Para desglose por continente, en donde más apoyo hubo para realizar el Mundial cada dos años fue en África (76% a favor) y Asia (66% a favor), con votos de los hombres.

En el caso de las votaciones de mujeres, se repiten las mismas confederaciones, África (61% a favor) y Asia (56% a favor).

Por otro lado, en Europa fue donde menos apoyo tuvo la FIFA con su propuesta del Mundial cada dos años, con 48% a favor los hombres y 33% a favor las mujeres.

— FIFA.com (@FIFAcom) December 17, 2021