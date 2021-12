Mathías Vidangossy: “Pregunté si era obligación vacunarme y preferí no hacerlo, inmunológicamente estoy bien”

Mathías Vidangossy conversó con “Los Tenores” tras su salida de Deportes Melipilla, donde fue uno de los pilares de la campaña del equipo para seguir en Primera División.

“Agradecí que me dijeran a la cara que no querían que siguiera, es la manera correcta de hacer las cosas”, planteó el volante, quien tiene claro que, por el sistema de Cristián Arán, no le era útil al cuerpo técnico.

“Para mi parecer era defensivo, pero le dio resultados y eso era lo importante para el equipo. Sabía que mis posibilidades de jugar eran menos, con harto pelotazo, dinámico que hacía difícil que pudiera entrar. Siempre respete su decisión porque quería lo mejor para el equipo”, destacó el ex seleccionado sub 20.

En ese contexto, Mathías Vidangossy descartó que el hecho de no vacunarse contra el covid-19 fuera un factor que influyó en su salida de Deportes Melipilla.

“No es efectivo. El cuerpo técnico no quería que siguiera y es respetable. Pregunté si era obligación vacunarme y preferí no hacerlo. Hubo muchas cosas que me ayudaron en mi depresión y no me quise vacunar por lo mismo, para estar preocupado de mis emociones y mi alimentación. Si obligan a vacunar, lo haré. Inmunológicamente estoy bien“, describió, a la vez que ejemplificó su situación en términos prácticos.

“No como carne, así que llego a los asados con pescado o verduras que se pueden poner en la parrilla”, planteó el hoy jugador de 34 años.

El futuro de Mathías Vidangossy

Más allá de su situación hoy como jugador libre, desea continuar en el fútbol profesional. “La otra semana me dirán las cosas que hay. Mi idea es seguir en Primera División, tengo mucho por entregar. Siento que el físico y la mentalidad me están acompañando para continuar en el fútbol“, explicó, a la vez que lamentó los cuestionamientos a los procedimientos del club.

“No tengo idea de lo que están acusando a Melipilla. El objetivo que teníamos era mantenernos en cancha, no sé si seremos el único equipo que comete esos errores”, planteó el volante quien tuvo elogiosos conceptos para quienes fueron sus compañeros en ofensiva: Gonzalo Sosa y Cristián Zavala.

“Son tremendos jugadores, mostraron su potencial. Sosa va camino a México, se lo merece. Todo el éxito para él y para Zavala, que tiene claro a donde va y eso es importante en esta carrera. Es un jugador que, con la velocidad que tiene, si aprende a jugar sin pelota será un jugador de élite”, apuntó Vidangossy, quien profundizó en los consejos que le dio a Zavala.

“Le dije que yo jugaba por fuera y crecí encarando. Veía que el tiene una velocidad que no es normal y que debe explotarla yendo para dentro, ahí se hacen famosos. El desequilibrante, que remata, que busca mano a mano, es un buen por dentro. Si le sirvió, lo agradezco”, cerró el hoy jugador libre.