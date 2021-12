Cristián Zavala: “Prefiero ir a un equipo grande en Chile que a uno chico en México”

Cristián Zavala es una de los jugadores más codiciados en el mercado de pases del fútbol chileno y este miércoles conversó con “Los Tenores” a días de zanjar su futuro deportivo, que tiene opciones tanto en Primera División como en México

“No tengo nada todavía. Me mostraron las opciones que manejan en Melipilla y ahora sólo tengo que esperar. De aquí a más tardar el sábado debería estar definido (…) No se nos haría mal irnos del país por mi familia o ya sea quedarme en Chile. Ahí decidiremos bien”, planteó el aún jugador de Deportes Melipilla, quien recalcó la importancia que tuvo la nominación a la Roja es un factor importante en su carrera

“La gira me dejó sólo cosas positivas (…) Antes de la nómina estaba convencido que iban a tener un plus lo del extranjero, pero al estar me siento motivado. Si no estoy en un equipo grande, será irme afuera. La primera opción será la mejor para mi familia”, puntualizó Cristián Zavala, quien así respondió ante las chances que tiene para irse a Colo Colo o a algún club en México.

“Prefiero un equipo grande en Chile a un equipo más chico en México. También tengo opción de un equipo grande en México igual”, sostuvo el jugador de 22 años.

Cristián Zavala no se presiona por ir a México o un grande en Chile

El extremo del “Potro Solitario” explicó cuál es la clave que explica su buen rendimiento en la temporada. “No me guardé nada en los entrenamientos. Uno entrena como juega, me quedé con eso. Así se me empezó a hacer más fácil”, sostuvo.

Por lo mismo, dijo estar preparado para dar el salto en su carrera. “No creo que me sienta presionado por ir a un club más grande, sólo quiero dar el paso”, comentó quien aprovechó de cuestionar las denuncias hacia su equipo y que, de ser verificadas, implicarían el descenso de Deportes Melipilla.

Nos pagan por demostrar en cancha. Ya lo administrativo lo verán ellos. Hasta ahora son suposiciones y quiero ver si les da la cara mañana para ir, es distinto a que sea anónimamente. Nos ganamos en cancha el seguir en Primera División“, sentenció Zavala, que al cierre, entre risas, aseguró que se compró maletas para sus vacaciones con todos los premios que ganó en el “Futbolómetro” de “Los Tenores”.