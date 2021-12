Jorge Desio y el recuerdo de la Sudamericana 2011: “Fue fuerte, mi hijo sigue siendo hincha de la U”

Jorge Desio fue parte del staff técnico de Jorge Sampaoli que, junto al plantel de la época, logró el título de la Copa Sudamericana 2011 para Universidad de Chile.

Ya con pasos por el fútbol peruano y chileno, el preparador físico tuvo hace ya diez años el primer gran hito de una carrera que hoy los tiene instalados en el Olympique Marsella.

Sin embargo, considerando la magnitud de la efeméride, Jorge Desio se animó a conversar desde Francia con ADN Deportes para hacer memoria de la hazaña lograda hace ya una década.

“Lo recordamos con mucho cariño. Cuando jugamos la revancha habiendo ganado en Quito, uno se podía hacer mucha ilusión“, partió diciendo el trasandino, que destacó el fervor entre los fanáticos de Universidad de Chile.

“Uno se acuerda de la gran cantidad de gente que había, con la demanda de entradas superior a la capacidad del estadio. El equipo no estaba demasiado nervioso, pero sí ilusionado“, apuntó quien hoy tiene 53 años y que recordó la calma con que la U zanjó la final ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

“El desarrollo fue siempre muy favorable. El tercer gol reflejó lo que fue Vargas en esa Sudamericana, con un nivel impresionante. Se ganó con autoridad, era un equipo técnicamente muy apto y que no se guardaba nada. Así las cosas eran más fáciles. Emocionalmente estaban muy bien. Las condiciones estaban para una buena performance”, planteó quien, emocionado, dio cuenta del impacto que tuvo para su vida familiar el título que levantaron 10 años atrás.

“Estaba con mi hijo en brazos, él con la camiseta de la U. Esa imagen estuvo en todos los diarios, compartí esa emoción grande con mi hijo. Hoy tiene 15, ahí estaba chiquito. Fue fuerte eso, porque sigue siendo hincha de la U“, comentó orgulloso.

Jorge Desio, el “perfil Sampaoli” y la opción de volver

Aunque haya pasado una década desde el logro que consolidó un estilo de juego y conducción, hay cosas que no cambian. En ese sentido, las palabras del escudero de Sampaoli respecto a su presente y recuerdo del hito son elocuentes.

“Sampaoli es un loco del fútbol, de los detalles, permanentemente preocupado en cómo potenciar al grupo. Fue un camino lindo, coronado con el resultado. Seguro no se le olvida, las emociones fuertes son difíciles de olvidar. Tiene un sentido de pertenencia importante con la U. Es intenso como todo entrenador exitoso, que tiene características que lo hacen destacar. Es genuino, no finge. No le gusta perder ni al tenis, aunque tenía un problema conmigo porque yo le ganaba seguido”, sostuvo entre risas.

¿Habrá opción de volver a dirigir a la U en los próximos años? “No sé concretamente cuál serán sus intenciones a futuro, pero no tengo duda que su corazón lo tiene en la U. Trabajamos en Francia, pero el recuerdo de la U es demasiado importante. No quiero jugar con el hincha, pero la intención está algún día. Siempre está la posibilidad”, amplió quien fue un eslabón clave para la relación con el plantel ante la meticulosidad de Sampaoli y su entonces ayudante técnico, Sebastián Beccacece.

“Tuve disposición para hablar con quien quisiera. Fuimos cómplices y compañeros de los jugadores en esos momentos“, planteó quien destacó la regularidad de todos los jugadores en aquel equipo, tanto en lo técnico como en lo físico.

“Había individualidades en momentos altos, pero el que entraba se acoplaba muy bien al sistema y no desentonaba. Esto no se podría haber logrado sin tener un buen plantel (…) Era bárbaro cómo trabajaban, no quisiera olvidarme de nadie. Fue un equipo muy parejo en el trabajo, la voluntad y los desafíos“, cerró quien hoy es el segundo entrenador del Olympique Marsella.