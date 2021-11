Alejandro Chumacero y su gol ante Colo Colo: “Me generó muchos sentimientos encontrados”

Alejandro Chumacero terminó matriculándose como la gran figura de Unión Española ante Colo Colo. El volante de los bolivianos anotó el único gol de la tarde en el Estadio Monumental, y prácticamente sacó a los albos de la lucha por el torneo.

El mediocampista, en conversación con ADN Deportes, comentó lo que fue el duelo ante Colo Colo y sostuvo que: “siempre estoy predispuesto para estudiar el puesto donde el profesor me necesite. Conozco el mediocampo, se me ha hecho más fácil y la comunicación con el equipo ayuda mucho”, partió diciendo.

Respecto a su gol en Macul, Chumacero dijo que: “me generó muchos sentimientos encontrados, vengo de un lesión muy fea que no quiero que nadie la pase, pero pasó. Por eso te digo lo de los sentimientos encontrados, no sabía como festejar, solo quería agradecer a Dios y disfrutar con mis compañeros”, sostuvo.

Sobre los incidentes que se generaron al final del partido ante Colo Colo, Chumacero comentó que: “no creo que la celebración haya sido para la gente de Colo Colo, habíamos hecho un gran partido porque se ganó, esperemos que se pueda quitar la tarjeta”, dijo.

La Roja en Calama

Seleccionado boliviano durante muchas temporadas, Alejandro Chumacero se dio el tiempo para comentar la decisión de la ANFP de llevar el duelo entre Chile y Argentina a la altura de Calama.

“Ahora el fútbol ha cambiado, depende de cómo salgan las cosas, pero en estas instancias se están jugando el todo por el todo, pero lo veo como una buena estrategia lo que está haciendo el profesor de Chile (Martín Lasarte)”, sostuvo.

Cerró con que: “siempre le deseo todo lo mejor a mi selección. La extraño mucho, no me han acompañado las lesiones que me han dejado fuera de muchas cosas y espero estar desde cualquier parte para ser un aporte, me encanta apoyar a los chicos con mensajes positivos para que puedan emigrar del país”, finalizó Chumacero.